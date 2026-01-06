Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "konser" davasında ilk duruşma bugün başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 32 konser organizasyonuna yönelik hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada ilk duruşma bugün başlıyor.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ele alınacak dosyada, söz konusu konser hizmet alımları nedeniyle 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında kamu zararına yol açıldığı öne sürülüyor.

Sanıklar ve istenen cezalar

İddianamede sanıklar iki ana gruba ayrılırken, suçlamaların odağında "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" fiili yer alıyor:

ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Celal Akbaş ve şirket yöneticileri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise "nitelikli zimmet" suçlamasıyla 18’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.