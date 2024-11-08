Ankara Büyükşehir'de '69 milyon liralık konser' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde yaşanan tartışma, CHP ve AK Parti grupları arasında sert bir kavgaya dönüştü. Gerginlik, konser harcamaları üzerine yapılan konuşmalar sırasında tırmandı ve kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Konser harcamaları gerginliği tırmandırdı

Toplantıya ABB Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlık etti. AK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Ebru Gündeş konseri için 69 milyon liralık bütçe ayrıldığını belirtti. Yalçın, "Bu bilgiyi belgelerle öğrendik. Konuyla ilgili 'yalan' ve 'iftira' gibi iddialarda bulunanlara belgeler gösterildikten sonra, 'Mansur Yavaş’ın bu konudan haberi yok' denildi. Firma fatura kesmemiş veya ödeme yapılmamış olabilir, ancak 69 milyon liralık sözleşme gerçeği değişmiyor" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs ve diğer etkinlikler de gündeme geldi

Yalçın, 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi grubuna 71 milyon lira, 2023 yılı 29 Ekim etkinliklerinde ise Candan Erçetin ve Murda'ya toplam 80 milyon 40 bin lira ödeme yapıldığını vurguladı. Bu yüksek bütçelerin, ABB'nin mali durumunu daha da zora soktuğunu dile getiren Yalçın, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sigorta prim borcu ile Türkiye'de en üst sırada olduğunu ve toplamda 8 milyar lira borcunun bulunduğunu" kaydetti.

Toplantıda, konser harcamaları gündeme geldiğinde, CHP Grubu adına söz alan Belediye Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, AK Parti Grup Başkanı Nihat Yalçın’a yönelik eleştirilerde bulundu. Işık, “Bizim şeffaflığımızı sorgulamanız için önce kendi geçmişinize bakmanız gerekir. Bugüne kadar 60’a yakın konser düzenlemişiz. Ancak mesele 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca, bu durumun sizi neden rahatsız ettiğini anlayabiliyorum,” şeklinde konuştu.

Tansiyon yükseldi, oturum kapandı

Bu açıklamanın ardından AK Parti'li meclis üyeleri kürsüye yönelerek tepkilerini dile getirdi. Karşılıklı atışmalar hızla büyüyerek fiziki müdahalelere dönüştü ve ortam iyice gerildi. Kısa sürede yumrukların konuştuğu kavgada oturumun kontrol edilemez hale gelmesi üzerine, toplantı kapatıldı.

Olay sonrası oturumun ne zaman devam edeceği henüz açıklanmadı.