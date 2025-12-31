Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl 331 bin 2 dosyayı karara bağladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, geçen yıldan devreden ve bu yıl gelen dosya sayısına ilişkin veri paylaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan veride, geçen yıldan devreden dosya sayısı 347 bin 820, bu yıl gelen dosya sayısının 328 bin 613 olduğu bildirildi.

Toplamda karara bağlanan dosya sayısı 331 bin 2

Ayrıca, 2025 yılı içinde; Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar 8 bin 805, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 168 bin 786, İddianame Ağır Ceza Mahkemesi 12 bin 2, İddianame Çocuk Mahkemesi 2 bin 809, İddianame Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi 343, İddianame Asliye Ceza Mahkemesi 48 bin 720, İddianame Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 732, Birleştirme 33 bin 436, Görevsizlik 429, Yetkisizlik 43 bin 115, Fezleke 599, Talepname 11 bin 226 karar çıkmış olup bu yıl toplamda karara bağlanan dosya sayısı 331 bin 2 olarak açıklandı.