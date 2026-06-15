Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Aykut Çelik'ten ilk açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 12 Haziran'da yayımlanan kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Aykut Çelik için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi.

Törende İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar katıldı.

"Başarılar diliyorum"

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez şöyle konuştu:

"Değerli kardeşim Aykut Çelik’i uğurlamak için buradayız. Kendisi yapmış olduğu görev süresi boyunca sunmuş olduğu katkılarla takdirimizi kazanmış mütevazılığıyla, çalışkanlığıyla ön plana çıkmış değerli bir kardeşimizdir. Aynı katkıları yeni görev yeri olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da sunacağından eminiz. Uğurlarken biraz duygusalız. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

"Staj yaptığım şehre gidiyorum"

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik ise şunları söyledi:

“Okuduğum şehre, staj yaptığım şehre, Başsavcı olarak atamamda emeği geçen başta Sayın Bakanımıza ve HSK üyelerine çok teşekkür ediyorum. 2,5 sene içerisinde İstanbul’un belki de Türkiye’nin en güzel adliyesinde görev yaptım. Burada birçok kardeş ağabeyi dediğim dost dediğim insan edindim. Şimdi bu insanları ardımızda bırakıp gidiyoruz. Belki mesleğin en güzel ve en zor yanı da bu. Güzel insanları her defasında ardımızda bırakıyoruz ama gittiğimiz yerde de yine güzel insanlar karşımıza çıkıyor. Herkesten hakkını helal etmesini istiyorum ama özellikle katiplerim. Çünkü 2 senelik süreçte biraz da gergin anlar oldu onlar haklarını helal etsinler Ankara’da bir kapınız var her zaman beklerim."