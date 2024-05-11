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Ankara dahil 6 kente kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu ve Sinop'ta bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Haber Merkezi
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Ankara dahil 6 kente kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

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