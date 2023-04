Ankara Eğitim Platformu, depremzede çocukların yüzünü güldürmek için Hatay'a yola çıkıyor

Takip Et

Ankara Eğitim Platformu, "Adım bugüne çocuk yarına umut" projesi kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı deprem bölgesinde kutlama kararı aldı. Platform, üye okullarının yönetici ve öğretmenlerini Hatay'daki çocuklarla buluşturarak 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleyecek.

Ankara Eğitim Platformu, 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sonrasında deprem bölgesine dört tır malzeme göndermiş ve ardından “misafirogrenci.org” projesiyle 1500 öğrenciye okul kapılarını açmıştı. Şimdi ise, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, deprem bölgesindeki öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kutlamak için Hatay'a gidiyorlar.

Platform Başkanı 2 deprem felaketinin ardından gerçekleşecek olan ilk bayramın hüznünün yanında, “Çocuk varsa umut var” sloganıyla geleceğe umutla baktıklarını ifade etti. Gündüz yaptığı açıklamada "Bayramlar birlik ve beraberlik duygusuyla yerini bulur. Bu yıl 23 Nisan günü hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hem de Ramazan Bayramının üçüncü gününü kucaklıyor. Ülkemiz büyük bir acı yaşadı, çocuklarımız da ne yazık ki bu sürecin bir parçası oldular. Bu büyük acılardan, kayıplardan, kaygılardan sonraki ilk bayram. Biz de yanlarında olarak yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Bayramlaşmak için bir arada olmak gerekiyor, biz de bunun için 'Çocuk varsa umut var' sloganıyla umutları yeşertmek üzere yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Törene bölgedeki her iki çadır kentteki öğrencilerin katılacağını belirten Gündüz, çocukların günün anlam ve önemine dair şiir ve konuşmalarından sonra, Platform okullarının her biri alanında uzman öğretmenleri eşliğinde origami, yüz boyama, dans gibi sportif ve sanatsal aktiviteler ile etkinliklerin başlayacağını söyledi. Kutlama kapsamındaki tüm bu etkinliklerle gün boyu çocuklarla vakit geçirerek, bayramın keyfini doyasıya yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Çocuklara bugünün anlamını en güzel şekilde hissettirebilmek adına yola çıkmalarının haklı mutluluğunu yaşadıklarının ifade eden Başkan GÜNDÜZ,” Bugünün tek öznesi çocuklarımız. Bugün her şey çocuklarımıza özel, bugün hepimizin adı çocuk. Onlar için özel hazırlanan yiyecek içecek stantları, alana kurulacak büyük seyyar oyun parklarının yanı sıra günün coşkusunu sürprizlerle buluşturacak her biri için özenle hazırlanmış hediyelerimiz olacak. Projeye destek veren çocuk edebiyatının güçlü kalemlerinden Şermin YAŞAR‟ da bizleri yalnız bırakmayarak yanımızda olacak ve kitaplarını çocuklar için imzalayıp hediye edecek. Üyelerimizin desteğiyle, özellikle sınava hazırlanan çadır kurslarda eğitim alan öğrencilerimize yönelik yardımcı kaynaklar da hediye edilecek. Okullarımızın büyük desteği, projeye katkı sağlayan öğretmenlerimizin üstün fedakarlıkları ve bölgede görev yapan gönüllü ve görevli tüm yetkililerimizin iş birliğiyle hepimiz unutulmaz bir gün yaşayacağız ve depremin yıkıcı etkisinin izlerini çocuklarımızın umutlarıyla sileceğiz. Katkı veren her bir destekçimize ve gönüllümüze sonsuz teşekkür ediyoruz‟ dedi.