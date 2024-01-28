İstanbul'da kar kapıda: AKOM saat vererek uyardı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'daki kar yağışı için saat verilirken; yağışın öğleden sonra görülmesini gece ise tüm kentte etkili olmasının beklendiği açıklandı.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi.

Dün yağmur şeklinde görülen yağışların, pazar (bugün) günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

AKOM'un sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumartesi günü yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Pazar öğle saatlerinden (15:00) itibaren şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde, akşam saatlerinden (22:00) itibaren ise il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir"

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Ankara'da yağış etkisini arttırdı

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar zaman zaman etkisini artırdı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar, parklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.