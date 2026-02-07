Ankara HBV Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına Mehmet Sezai Türk atandı

Mehmet KAYA ANKARA

Prof. Dr. Türk, daha önce aynı fakültenin Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı’nı yürütüyordu.

“Bu görevi bir sorumluluk olarak görüyorum. Fakültemizin gücünü ve potansiyelini daha da artırmak için tüm akademik ve idari kadromuzla uyum içinde çalışacağız” diyen Mehmet Sezai Türk, törendeki konuşmasında görev değişikliğini “aile içinde bir devir teslim-bayrak yarışı” olarak niteledi, İletişim Fakültesinin kurumsal yapısının daha da güçlendirmesi için çalışacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Türk, akademik üretkenlik, nitelikli eğitim ve uygulamayı merkezine alan bir anlayışla hareket edeceğini belirterek, “Amacımız, fakültemizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha görünür ve güçlü bir noktaya taşımak. Fakültemiz bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmalarla önemli bir birikim oluşturdu. Bu birikimi daha ileri taşıyacak projelere odaklanacağız. Eğitim kalitesinin artırılması, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin sektöre daha donanımlı şekilde hazırlanmasının önceliklerimiz arasında. Ekip ruhu ve ortak akılla hareket edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Elif Emre Kaya da üç yıl boyunca yürüttüğü görevini huzur ve mutlulukla devrettiğini, bunun kaynağını görevini doğru, dürüst, ahlaklı yapmak olduğunu vurgulayarak, Fakülte ve Üniversiteyi daha iyi bir noktaya taşıdıklarını söyledi. Prof. Dr. Kaya, ekip olarak çalışmanın başarıdaki rolüne işaret ederek, “Dekan yardımcılarım, Prof. Dr. Ufuk Erdem, Dr. Öğretim Üyesi Nergis Özgen hocamıza gerçekten azimle, büyük bir özveriyle ortaya koydukları gayretler için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Ama tabii ki en başta teşekkürü Rektörümüz Prof. Dr. Naci Bostancı ve ekibine ediyorum. Sağ olsun desteğini hiç esirgemedi” diye konuştu.

Törene katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar da Prof. Dr. Kaya’nın başarıla işler yaptığını belirterek, üniversiteye katkı vermeye devam etmesini beklediğini söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Göktürk de “Bu bir devir daim. Taş üstüne taş koyabildiysek ne mutlu, Elif Hocam siz bunu başardınız” diye konuştu. Göktürk, “Nihayetinde, yarın bir gün biz de görevimizi bırakacağız. Bir başka hocamız gelecek. O da ‘Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne nasıl katkı sağlayabilirim’ düşüncesiyle hareket edecek” dedi.

Devir teslim törenine Genel Sekreter Naci Sarıaslan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ufuk Erdem, Dr. Öğretim Üyesi Nargis Özgen ve öğretim üyeleri katıldı.

Ankara HBV İletişim Fakültesi’nin kökenini oluşturan Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olan Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, 1994’te yine aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı fakültede 1997’de yüksek lisan, 2003’te doktorasını tamamlayan Türk, 2017’de Profesör oldu ve Radyo Televizyon Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. Prof. Dr. Türk, Gazi Üniversitesi’nin bölünerek oluşturulan Ankara HBV Üniversitesi’nde eğitime devam eden İletişim Fakültesi’nde de Radyo Televizyon Sinema Bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. Bu görevi devam ederken, 2021 yılı Eylül ayında Kırgızistan Manas Üniversitesi İletişim Fakültesine dekan olarak görevlendirildi, 2022-2024 yılları arasında bu üniversitede dekanlığın yanı sıra rektör danışmanlığı ve rektör yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Türk’ün bilimsel yayın indekslerine girmiş 8 ulusal, 24 uluslararası makale, 42 uluslararası bilgi şöleni ve kongrelerde tebliğ ve 33 ulusal kitapta bölüm, 4 kitap çalışmaları ve kamuoyu araştırmaları bulunuyor.