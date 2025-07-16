  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Takip Et

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ve doğusunda görülecek yerel kuvvetli yağışlara yönelik uyarı yayımladı.

Buna göre, bugün saat 15:00 ile 19:00 saatleri arasında görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak, kentin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Ayşe Tokyaz’ın katilinin eski sevgilisi de şüpheli bir şekilde ölmüşAyşe Tokyaz’ın katilinin eski sevgilisi de şüpheli bir şekilde ölmüşGündem
Ayşe Tokyaz cinayeti: Katil zanlısı ihraç polis Cemil Koç dahil yedi kişi adliyeye sevk edildiAyşe Tokyaz cinayeti: Katil zanlısı ihraç polis Cemil Koç dahil yedi kişi adliyeye sevk edildiGündem
Ayşe Tokyaz cinayeti: Cansız bedeninin bavul içinde taşınma anları ortaya çıktıAyşe Tokyaz cinayeti: Cansız bedeninin bavul içinde taşınma anları ortaya çıktıGündem
Gündem
Gözler Kabine toplantısında! Hangi konular masada olacak?
Gözler Kabine toplantısında! Hangi konular masada olacak?
DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nu ziyaret etti
DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nu ziyaret etti
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
ABB Başkanı Yavaş, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
ABB Başkanı Yavaş, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Ankara'da resmi törenle karşılanıyor
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Ankara'da
Üzerine para saçmışlardı! Hastanede yaşlı kadına eziyet davasında ara karar verildi
Üzerine para saçmışlardı! Hastanede yaşlı kadına eziyet davasında ara karar verildi