Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ve doğusunda görülecek yerel kuvvetli yağışlara yönelik uyarı yayımladı.

Buna göre, bugün saat 15:00 ile 19:00 saatleri arasında görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak, kentin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.