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Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklediğini açıkladı; vatandaşlar su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
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Ankara Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

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