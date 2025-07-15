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Ankara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Ankara'nın çevre ilçeleri ile Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi
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Ankara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçeleri ile Çankırı'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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