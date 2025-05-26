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Ankara için saatli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi
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Ankara için saatli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar kuzey ve batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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