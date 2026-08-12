Ankara İl Sağlık Müdürlüğü: Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki malzeme temin süreci yeniden başlatılmıştır

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki malzeme alım süreci iptal edilmiş ve ihtiyacın karşılanması amacıyla malzeme temin süreci yeniden başlatılmıştır. Bu kapsamda herhangi bir malzeme alımı gerçekleştirilmemiştir. Konuya ilişkin Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 'Milyonluk ihale dosyasıyla oynadılar' başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, "Habere konu olan Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki malzeme alım süreci, iptal edilmiş ve ihtiyacın karşılanması amacıyla malzeme temin süreci yeniden başlatılmıştır. Bu kapsamda herhangi bir malzeme alımı gerçekleştirilmemiştir. Konuya ilişkin olarak Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüzce de süreç yakından takip edilmekte ve bilirkişi incelemesi yürütülmektedir. İdari soruşturma halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.