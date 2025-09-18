Ankara İl Seçim Kurulu'ndan CHP kararı: Kurultay iptali talebi reddedildi

Ankara İl Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Kararın ardından, partinin 22. Olağanüstü Kurultayı’nın yapılması kesinleşmiş oldu.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Eylül Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü kurultay kararını “tamamen teknik ve hukuki bir adım” olarak nitelendirdi. Özel, kararın Yüksek Seçim Kurulu ve diğer ilgili kurulların yanı sıra mahkeme kararlarıyla da uyumlu olduğunu vurguladı.

Özel ayrıca, olası bir kayyım atanması durumuna ilişkin, “Bunu hiç öngörmüyorum ama diyelim ki 15’inde partinin Genel Başkanlığına kayyım atandı; o kayyum en fazla altı gün görevde kalır. Çünkü partinin Genel Başkanı’nın durduramayacağı bir süreçten söz ediyoruz. Altı günün sonunda parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden belirleyecektir” şeklinde konuştu.

YSK tarafından itiraz ve şikayetler esastan incelenip kesin olarak karara bağlanıyor

2820 sayılı Kanun'un ilgili maddesi, siyasi partilerin organ seçimlerinde ilçe seçim kurulu başkanını görevlendiriyor. İlçe seçim kurulu başkanının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların bir üst kurul olan il seçim kurulu veya Yüksek Seçim Kurulu tarafından incelenme yetkisi ve görevi bulunmuyor.

Ancak itiraz ve şikayete konu hususların "tam kanunsuzluk" halini oluşturması durumunda Yüksek Seçim Kurulunca itiraz ve şikayetler esastan incelenip kesin olarak karara bağlanıyor.