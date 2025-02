Ankara ilçe belediye başkanlarından Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı: "Seninle yürümek bizim için şereftir"

Takip Et

CHP'li 21 il belediye başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulundu. Bu gelişmenin ardından Ankara'daki ilçe belediye başkanları da ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden destek mesajları yayınladı. Yapılan paylaşımlarda Yavaş'ın bir fotoğrafı kullanılarak "yanındayız" mesajı verildi.

Öte yandan, Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu, bir paylaşımında, "90 yılı aşkın CHP'li bir ailenin ferdi olarak, erken veya zamanlı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da Yavaş’a destek paylaşımında bulundu.

Başkanlar, "Seninle yürümek bizim için bir şereftir!", "Milletin iradesinin üstünde başka bir irade olamaz", "2019 yılından itibaren her an beraberdik Sevgili Başkanım. Yolumuz uzundu ve zordu. Ankara ‘ya Huzuru ve Güveni hep birlikte getirdik. Umudumuzu hep beraber büyüteceğiz", "Bugüne kadar yaptığı her hizmette önce insan diyen Mansur Başkanımızın hep yanında yer aldık. İlçeme ve Ankaramıza kattığı değerler için gurur duyduk. Aynı azim ve kararlılıkla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" gibi ifadeler kullandı.