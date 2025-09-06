  1. Ekonomim
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için kamulaştırma kararı!

Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi güzergahında kalan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için kamulaştırma kararı!
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi güzergahına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu projenin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve güzergaha rastlayan kesimlerdeki taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

