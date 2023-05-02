Ankara Kent Konseyi 5. Genel Kurulunu çevrimiçi gerçekleştirdi

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Kent Konseyi, (AKK) 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen 5. Olağan Genel Kurulu akredite yazılımla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Genel Kurulda, Ankara’nın her yönden gelişimini hedefleyen 100 tavsiye kararı alındığı kaydedildi. AKK’nin Gençlik Parkı’nda bulunan binasında yapılan genel kurulda konuşan Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Hep ilklere imza atan Ankara Kent Konseyi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilen çevrimiçi genel kurul sistemi ile sizlerle bir araya gelerek bir ilke daha imza attık. 234 genel kurul üyesinden bugün 1800’ü aşkın üye kurum, kuruluşun yer aldığı, katılımcı kültürün merkezi, kalbi, ruhu haline gelen bir kent konseyi olduk. Spordan kültür-sanata, çalıştaylardan akademik toplantılara, farkındalık çalışmalarından sektör toplantılarına 4 yıllık süre zarfında dile kolay 910 etkinlik gerçekleştirdik. Bundan tam 4 yıl önce 234 üyemiz ile 29 Haziran 2019’da ilk genel kurulumuzu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın ‘kenti yönetmek için 6 milyon insanın aklına ihtiyacım var diyerek’ yaptığı çağrı üzerine gerçekleştirmiştik” dedi.

Konuşmasında, Türkiye Kent Konseyi Birliği çalışmalarına da değinen Yılmaz, Türkiye’de katılımcı kültürün yaygınlaştırılması hedefinde olduklarını ve bu yönde çalışacaklarını vurgulayarak, “Dönem Başkanlığını 1800 bileşenli Türkiye’nin en büyük kent konseyi olarak hep birlikte icra ediyoruz. Ankara gösterdiğimiz şeffaf katılımcılığı, Türkiye ölçeğinde de gösterme mecburiyetimiz olduğundan hepinizi katkı sunmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Genel Kurul önerileri

Genel Kuruluda, 287 delegenin katılımı ve paydaş kurum, kuruluş ve kişilerin de katkı verdiği öneriler oluşturuldu. Halil İbrahim Yılmaz, “Cumhuriyetin 100 yılında Ankara için 100 Tavsiye kararı aldık. Ankara’da gösterdiğimiz şeffaf katılımcılığı Türkiye ölçeğinde gösterme mecburiyetindeyiz” yorumunu yaptı.