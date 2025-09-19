Ankara Kent Konseyi’nden trafikte güvenlik için kampanya

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Kent Konseyi ile Radyo Trafik Ankara, kent içi ulaşımda sorunlardan biri olan şerit ihlallerine karşı bilinçlendirme kampanyası başlattı.

Ankara Kent Konseyi Başkan Halil İbrahim Yılmaz, kampanyaya yönelik yaptığı değerlendirmede, “Şerit ihlalleri, trafik kazalarının önemli nedenlerinden biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda kent içi ulaşımda ciddi trafik tıkanıklıklarına da yol açıyor. Daha sakin, daha güvenli ve daha saygılı bir trafik kültürü için sen de bu çağrıya ses ver” çağrısında bulundu.

Ankara’da trafik yoğunluğu arttı

Ankara Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, 6 Şubat depremleri sonrası Ankara’nın en yoğun göç alan şehirlerden biri olduğu, Ankara nüfusuna kayıtlı olmayan yaklaşık 750 bin kişinin yaşadığı, 2023’ten bu yana Ankara trafiğine 400 bin yeni araç kaydolduğu vurgulandı.

Bunlara ilave olarak, Ankara trafiğine kayıtlı olmayan ağırlığı İstanbul plakalı kiralık araçlar olduğu hatırlatılan açıklamada, özellikle göreli olarak yeni yerleşime açılan, geçmişte villa ve az katlı yapılar için düzenlenmiş yerlere 40 kata kadar binalar yapılmasıyla trafik sorunlarının arttığı belirtildi.