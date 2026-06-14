Ankara kulisleri hareketli: Özgür Özel'in yeni partisi hazır, bir tane de yedek parti kurulacak

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, mutlak butlan kararı sonrası görevden alınan Özgür Özel'in bir partisinin hazır olduğunu, ayrıca bir parti daha kuracağını öne sürdü.

Zeyrek, "İki tane parti var, biri hazır bir parti, diğerini yeni kuracaklar. Bir tane seçimlere girme hakkı kazanmış parti var" diye yazdı.

Nefes yazarı Zeyrek, edindiği son kulis bilgilerini köşesinde aktardı. Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel ve ekibinin yol haritası belli olmaya başladı. Yeni parti hazır, Özgür Özel ve ekibi o yedeklemeyi yaptı. İki tane parti var, biri hazır bir parti, diğerini yeni kuracaklar. Bir tane seçimlere girme hakkı kazanmış parti var. Bir ara Demokrat Parti iddiası geçmişti ancak Gültekin Uysal’a sordum ‘Böyle bir görüşme olmadı aramızda’ dedi. Özgür Özel’in yakınındaki isimlerle konuştum, ‘Hazır. Parti konusu tamam, o iş çözüldü’ dendi. Ankara’da iki tane bina tuttular. Bir tanesi kurulacak parti için, diğeri de hazır parti için hazırlanacak. Bir tane parti binası Çukurambar tarafında, diğeri de siyasi partilerin yeni gözdesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde."