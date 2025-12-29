Ankara kulisleri, ‘kabine değişikliği’ söylentileriyle hareketlendi

Besti KARALAR

AK Parti içinde yeni yılda olası bir kabine değişikliği konuşuluyor. AK Partililer, “Cumhurbaşkanı bilir” deseler de beklentilerini saklamıyorlar. AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, reformlar yılı olarak gösterdiği 2026’yı yeni isimlerle götüreceği, aynı zamanda seçim kabinesini şimdiden kuracağı söyleniyor.

Geniş kapsamlı kabine değişikliği

Parti içinde, yapılacak bir kabine değişikliğinin 3-5 kişiyle sınırlı kalmayacağını, kabinenin yarısının belki daha fazlasının değişeceği iddia ediliyor. Gidecekler-kalacaklar da konuşulmaya başlandı. Kalacaklar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın devam edeceğine dikkat çekiliyor.

Bürokrat yerine siyasi

Olası bir kabine değişikliğinde aynı zamanda bakan profilinin de değiştireceği tahminleri yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni yılda kabine değişikliği beklentilerini boşa düşürür mü, düşürmez mi bilinmez ama, bakan profilinin değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut milletvekillerinden kabineye üye alınmayacağı söylenirken, eski vekillerin şanslarının ise daha yüksek olduğu belirtiliyor.

AK Parti kulislerinde;

-Bürokrat yerine, siyasi isimlerin tercih edilmesi,

-Yeni kabinenin seçim kabinesi olması,

-Kabinenin 2026 reformlarını da yönetecek olması,

-Yeni isimler, genel ve yerel seçimlerde oyları yükselen ya da oylarını koruyan illerin eski vekillerinden seçilebileceği beklentileri dile getiriliyor.

Bürokrasi yapısı da değişecek iddiaları

Öte yandan, olası bir kabine değişikliği ile birlikte, bakan yardımcılığı sayılarının azaltılacağı konuşuluyor. Yapılacak bir değişimin ise bürokrasinin yapısında olacağı söyleniyor. Bakan yardımcıları yerine müsteşarlıkların yeniden getirileceği, uzun zamandır da çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

AK Parti kulislerinde bir değir beklenti ise, Meclis ve Hükümet arasında iletişimi güçlendirecek ikinci bir cumhurbaşkanı yardımcısının olası bir kabine değişikliğinde gerçekleşmesi.