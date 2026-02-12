Ankara kulislerinde Gürlek ve Çiftçi yorumları: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Ancak Erdoğan değişiklikleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile sınırlı tuttu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Yalova'daki IŞİD operasyonunda öldürülenlere ilişkin "Bu teröristler Türk vatandaşıdır" sözleri nedeniyle sert eleştiriler yönelttiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınması, iktidar cephesinde, "herkesin bildiği sır" olarak yorumlandı.

İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi'nin atanması ise AK Parti milletvekilleri için de sürpriz oldu.

Bu görev için İstanbul Valisi Davut Gül ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın adı geçiyordu.

Pek çok AK Parti'li milletvekili gibi kamuoyu da yeni İçişleri Bakanı'nı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla öğrendi.

Eski AK Parti milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'ın "İlk hafız bakanımız oldu" diye tanıttığı Çiftçi, bürokrat ve muhafazakar kimliği ile tanınıyor.

AK Parti kulislerinde kendisiyle ilgili olarak yapılan ilk yorumlar, partiyle uyumlu bir profil olmasıydı.

Ancak tanınırlığının düşük olması nedeniyle hem iktidar hem muhalefet kulislerinde Çiftçi'ye ilişkin değerlendirmeler sınırlı kaldı.

Akın Gürlek tercihi ne anlama geliyor?

Adalet Bakanlığı'ndaki değişim beklentisi, İçişleri Bakanlığı'ndaki kadar güçlü olmasa da sürpriz sayılmıyordu.

Ancak başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olmak üzere birçok önemli soruşturma ve davada imzası bulunan Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanması, zamanlama açısından iktidar kulislerinde de şaşkınlık yarattı.

BBC Türkçe'nin haberine göre AK Parti kulislerinde, bakanlık ile İstanbul Cumhuriuyet Başsavcılığı arasında zaman zaman yaşandığı iddia edilen iletişim ve koordinasyon sorunlarına dikkat çekilerek, bu durumun değişikliği hızlandırmış olabileceği yorumu yapıldı.

Bazı AK Parti'liler Akın Gürlek'in "operasyonel tecrübesine" vurgu yapıyor, Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha yakın ve onunla daha doğrudan çalışacak bir profil olduğunu söylüyor.

Birçok AK Parti'liye göre, yeni dönemde "Adalet Bakanlığı ile başsavcılık arasında görüş ayrılıklarının ortadan kalkacağı, karar alma süreçlerinin daha merkezi ve koordineli yürütüleceği bir dönem başlayabilir."

Akın Gürlek'in yalnızca CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla değil, son dönemde uyuşturucu, kara para ve yasa dışı bahis operasyonlarıyla da öne çıktığını belirten AK Parti kurmayları, Gürlek'in bakan olmasıyla birlikte bu alanlardaki mücadelenin ülke çapında daha görünür ve kapsamlı hale gelebileceğini söylüyor.

Gürlek'in göreve geldikten sonra yargıda hızla kendi çalışma ekibini oluşturacağı konuşuluyor.