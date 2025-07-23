Ankara kulislerini hareketlendiren ziyaret

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın MHP lideri Bahçeli'yi ziyareti siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gülpınar'ın nezaket ziyareti yaptığı öğrenildi. Ziyaret Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi X hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanımız, nazik kabulleri ve ilgilerinden dolayı Sayın Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti."