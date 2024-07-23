Ankara M2 Metro hattında seferler normale döndü

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızalarının giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtilerek, "Trenlerimiz Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.