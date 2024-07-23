  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara M2 Metro hattında seferler normale döndü
Takip Et

Ankara M2 Metro hattında seferler normale döndü

Ankara'da aşırı sıcak hava nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattının güç kaynağı ve haberleşme sisteminde meydana gelen arıza sonrası durdurulan seferler normale döndü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara M2 Metro hattında seferler normale döndü
Takip Et

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızalarının giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtilerek, "Trenlerimiz Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.