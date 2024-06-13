Ankara Melih Gökçek Bulvarı'nda yol çöktü: Faciadan dönüldü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nda yolda göçük meydana geldi.
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Ankara'da, altında kanalizasyon suları biriken yolda çökme meydana geldi. Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nın bir bölümünde sabah saatlerinde çökme yaşandı.
Belediye ekipleri yola şerit çekerek önlem aldı
Yolun, kanalizasyon sularının asfaltın altında birikmesi sonucu çöktüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yola şerit çekerek önlem aldı.Onarım çalışmalarına başlayan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı.