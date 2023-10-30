Ankara merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Ankara merkezli 7 ilde geçen hafta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli sınır dışı edildi.
AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 27 Ekim'de DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 7 ildeki eş zamanlı operasyonda Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları sonucunda tutuklandı, iki şüpheli ise sınır dışı edildi.
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