  3. Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 10 subay/astsubay gözaltına alındı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 10 subay/astsubay gözaltına alındı

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar sonucu FETÖ şüphelisi 1’i görevde, 9’u ihraç olmak üzere 10 subay/astsubay gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ’ye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Savcılıktan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan; 1’i görevde, 9’u daha önce ihraç edilmiş/ilişiği kesilmiş olmak üzere toplam 10 subay/astsubay şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde 17.09.2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

