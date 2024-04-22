  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Takip Et

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik iki soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

8 ilde terör operasyonu: 82 mağara ve sığınak imha edildi8 ilde terör operasyonu: 82 mağara ve sığınak imha edildiGündem

 