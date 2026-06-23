Ankara, NATO Zirvesi nedeniyle 12 günlük “kırmızı alarm”a geçiyor: İşte tüm tedbirler

Ankara’da 7–8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında kent genelinde geniş güvenlik, ulaşım ve etkinlik kısıtlamaları uygulanacak. Zirve öncesinde ve süresince başkentte hem hava sahası hem de kara trafiğinde sıkı tedbirler devreye alınacak.

Ankara’da NATO Zirvesi güvenlik planı

Zirve boyunca toplam 70 bin güvenlik personeli görev yapacak. Bu sayının 55 bini polis ve jandarma personelinden oluşacak. Kent genelinde özellikle zirve trafiği ve delegasyon hareketliliğinin yoğun olacağı bölgelerde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılacak.

Ayrıca Ankara’da 100 kritik noktaya yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları yerleştirilecek ve bu bölgeler 7/24 izlenecek.

Tarih aralığı ve kısıtlamalar

Alınan tedbirler kapsamında uygulama takvimi şöyle olacak:

• 28 Haziran Pazar 00:00’dan itibaren

• 10 Temmuz Cuma 23:59’a kadar

Bu süre boyunca zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı oteller ve geçiş güzergâhlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak.

Hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişi engellenecek.

Etkinlik ve organizasyon yasakları

• 6–12 Temmuz tarihleri arasında Ankara genelinde bazı etkinliklere izin verilmeyecek. Bu kapsamda:

• Sınav, sempozyum, panel

• Mezuniyet töreni

• Şenlik ve konserler

• Eğlence etkinlikleri

• Kutlama organizasyonları gerçekleştirilemeyecek.

Toplanma ve gösteri yasağı

Belirlenen tarihler arasında Ankara’da:

• Toplantı ve gösteri yürüyüşleri

• Basın açıklamaları

• Açlık grevi ve oturma eylemleri

• Mitingler

• Stant açma

• Çadır kurma

• Bildiri, broşür dağıtımı

• Afiş ve pankart asma gibi tüm açık ve kapalı alan etkinlikleri yasak olacak.

Hava sahası ve insansız hava aracı yasağı

Ankara Valiliği izni dışında her türlü insansız hava aracı (drone vb.) uçuşuna izin verilmeyecek. Zirve süresince kent hava sahasında sıkı kontrol uygulanacak.

“Kırmızı alan” uygulaması

7–8 Temmuz tarihlerinde bazı bölgeler “kırmızı alan” ilan edilecek. Bu alanlar:

• Zirvenin yapılacağı merkezler

• Katılımcıların konaklayacağı oteller

• Geçiş güzergâhları

Bu bölgelerde güvenlik en üst seviyeye çıkarılacak ve girişler sınırlandırılacak.

Trafik ve güzergâh düzenlemeleri

Zirve boyunca özellikle:

• Esenboğa Havalimanı çevresi

• Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi

• Delegasyon güzergâhları başta olmak üzere Ankara’nın birçok noktasında trafik düzenlemeleri yapılacak.

Haritada ayrıca Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Mamak, Çankaya, Gölbaşı ve Pursaklar gibi ilçelerde de etkili güvenlik ve ulaşım planlaması görüldü.

Kamu personeli için düzenleme

6–12 Temmuz tarihleri arasında bazı ilçelerde kamu personeli izinli sayılacak.

Ankara genelinde uygulanacak bu kapsamlı tedbirlerle NATO Zirvesi’nin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.