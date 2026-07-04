Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor: Reklam panoları, kolonya ve çiçekler

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde tarihinin en kapsamlı uluslararası organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında 32 devlet ve hükümet başkanının başkente gelmesi beklenirken, kent genelinde hem altyapı hem de çevre düzenlemelerine yönelik geniş çaplı çalışmalar tamamlandı.

AFP'nin haberine göre, Ankara Esenboğa Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki güzergâh boyunca peyzaj çalışmaları yapıldı, binlerce çiçek dikildi ve ziyaretçilerin yoğun olarak kullanacağı güzergâhlarda kapsamlı çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Görüntüsü yıpranmış binalar ile düşük gelirli mahallelerin bazı bölümlerinin ise büyük reklam panolarıyla kapatıldığı belirtildi.

Hazırlıklar kapsamında bir askerî havalimanının yenilendiği, yeni yolların inşa edildiği ve çeşitli altyapı yatırımlarının hayata geçirildiği ifade edilirken, tüm çalışmaların maliyetinin yaklaşık 11 milyar TL, yani 235 milyon doların üzerinde olduğu bildirildi.

Yetkililer, zirve için yapılan yatırımların yalnızca organizasyona yönelik geçici düzenlemeler olmadığını, Ankara'nın ulaşım ve şehir altyapısını uzun vadede güçlendirmeyi amaçlayan projelerin parçası olduğunu vurguluyor.

Güvenlik ön planda

Zirve öncesinde güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara'da ilk kez atlı polis birlikleri görevlendirilirken, kent genelindeki yollarda bakım çalışmaları yapıldı, çukurlar onarıldı ve kaldırımlardaki rögar kapakları yenilendi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu da taksi şoförlerine ziyaretçiler için belirli bir kıyafet standardı önerdi. Federasyonun tavsiyesine göre şoförlerin gri pantolon ve beyaz gömlek giymesi, yabancı konuklara ise su, lokum ve kolonya ikram edilmesi planlanıyor.

Yol kapatmaları ticareti etkiliyor

AFP'nin aktardığına göre zirve nedeniyle uygulanacak geniş güvenlik önlemleri başkentte günlük yaşamı da önemli ölçüde etkileyecek.

Birçok ana arterin trafiğe kapatılması planlanırken, bazı işletmeler faaliyetlerine geçici olarak ara vermek zorunda kalacak. Yol kapatmalarının müşterilerin, çalışanların ve tedarikçilerin iş yerlerine ulaşmasını zorlaştıracağı belirtiliyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, alınan güvenlik tedbirlerini eleştirerek Ankara'nın zirve sürecinde "adeta açık hava hapishanesine dönüştüğünü" savundu.

Öte yandan bazı esnaf da reklam panoları ve güvenlik uygulamalarının ticari faaliyetlerini olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Bir market işletmecisi, mağazasının girişinin reklam panolarıyla kapatıldığını, bu nedenle bir hafta boyunca iş yerini açamadığını ve uğradığı gelir kaybı için herhangi bir tazminat almadığını söyledi.

Bir çiçekçi ise reklam panolarının yerleştirilmesinin ardından satışlarının yaklaşık yüzde 95 oranında düştüğünü belirterek müşteri trafiğinin büyük ölçüde azaldığını ifade etti.

Şehirden ayrılmak isteyenlerin sayısı arttı

Haberde, zirve yaklaşırken çok sayıda Ankaralının güvenlik tedbirleri ve yoğunluk nedeniyle geçici olarak şehir dışına çıkmayı tercih ettiği de aktarılıyor. Bu nedenle başkentten kalkan uçak ve tren seferlerinde biletlerin kısa sürede tükendiği belirtiliyor.

Türkiye açısından diplomatik önem taşıyan NATO Zirvesi'nin, Ankara'nın uluslararası görünürlüğünü artırması beklenirken, organizasyonun kent ekonomisi ve günlük yaşam üzerindeki etkileri ise zirve sonrasında da tartışılmaya devam edecek.