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Ankara-Sivas YHT hattında ek seferler düzenlenecek

Yaz aylarında artan yolcu talebi nedeniyle Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda ek seferler devreye alınıyor. 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında 36 bin 168 kişilik ilave kapasite sağlanacak.

Haber Merkezi
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Ankara-Sivas YHT hattında ek seferler düzenlenecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından "Sevdiklerinize kavuştuğunuz her yolculukta, Türkiye’nin hızına yeni bir adım daha ekliyoruz." mesajıyla ek seferler hakkında bilgi verdi.

Buna göre, yaz aylarında artan yolcu talebine ilişkin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda ek sefer düzenlenecek.

Söz konusu hatta 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında 36 bin 168 kişilik ilave kapasite sağlanacak.

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