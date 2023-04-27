Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücreti ne kadar?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) açılışı yapıldı. Otobüs ile yaklaşık olarak 6-7 saat süren yolculuk mesafesi, YHT'nin açılması ile birlikte 2 buçuk saate düştü. Peki Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları açıklandı mı, 1 ay ücretsiz mi?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi konusu merak edilen konular arasına girdi. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı bir ay ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın bir ay süreyle ücretsiz olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

Peki bu sürecin sona ermesinin ardından bilet fiyatları ne kadar olacak, bilet fiyatları açıklandı mı?

Ankara Sivas hızlı trenin bilet fiyatları henüz açıklanmadı.

Ankara-Sivas YHT hattının teknik özellikleri

* Ankara-Sivas güzergâhında 250 km/s hızla elektrikli ve sinyalli olarak yüksek hızlı tren işletmeciliği yapılacak.

* Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas’ta olmak üzere toplam 8 istasyondan oluşacak.

* Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 405 kilometreye düşürecek.

* Ankara-Sivas arasını YHT ile 2 saate düşürecek.

* Ankara-Sivas YHT Projesinde 926 adet sanat yapısı, 49 adet tünel, 49 adet viyadük, 217 adet alt-üst geçit, 611 adet köprü ve menfez bulunmaktadır.