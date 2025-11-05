  1. Ekonomim
  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında yangın önleme sisteminde gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşkesinde, yangın söndürme sisteminin otomatik olarak devreye girmesi sonucu ortaya çıkan gazdan 6 kişi etkilendi. Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Ulus’ta bulunan üniversitede doğal gaz patlaması olduğu yönünde ihbar alındı.

8 kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi. 5 öğrenci ve 3 personelin dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin soğutma ve havalandırma çalışmaları sürüyor.

