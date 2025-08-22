Ankara Tabip Odası: Türkiye'de 171 bin çocuğun temel ihtiyaçları karşılanamıyor

Ankara Tabip Odası'nın açıklamasında yüksek enflasyon ve işsizliğin toplumda topyekûn yoksullaşmayı derinleştirdiği vurgulandı. TÜİK verilerine göre en zengin yüzde 20’lik kesim gelirden yüzde 48,1 pay alırken, en düşük gelir grubunun payı yüzde 6,3’te kaldı.

Çocuk yoksulluğu alarm veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 Ocak-Haziran dönemine ilişkin verilerine göre, ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocukların sayısı 2018’de 122 bin 489 iken, bu sayı 171 bin 895’e ulaştı. Bu durum son 7 yılda yüzde 40,33’lük bir artışı işaret ediyor.

Açıklamada, 10 çocuktan 4’ünün yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğu, her 10 aileden 1’inin çocuklarına yeni giysi alamadığı, yine her 10 aileden 1’inin çocuklarına düzenli taze meyve ve sebze sağlayamadığı belirtildi.

Sağlık ve eğitim riskleri

Ankara Tabip Odası, yetersiz beslenmenin çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını bildirdi.

Malnütrisyonun büyüme geriliği ve bağışıklık sistemi zayıflığına neden olduğu; vitamin eksiklikleri, kansızlık, raşitizm, diş sağlığı sorunları, kas güçsüzlüğü ve çeşitli metabolik rahatsızlıkların çocuklarda daha sık görüldüğü aktarıldı. Yetersiz ve sağlıksız beslenmenin ayrıca bilişsel gelişimi olumsuz etkileyerek öğrenme güçlüğüne yol açtığı ifade edildi.

Çözüm çağrısı

Tabip Odası, çocuk yoksulluğuyla mücadele için sosyal adaleti güçlendiren politikaların hayata geçirilmesini istedi. Açıklamada şu taleplere yer verildi:

Okullarda ve tüm eğitim kurumlarında kalori değerleri hesaplanarak en az bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek verilmesi, gelişme çağındaki tüm çocuklara ücretsiz süt desteği sağlanması,

Çocukların sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz erişiminin güvence altına alınması.

Açıklamada, “Çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için yoksulluğu önleyici ve koruyucu politikalar acilen yürürlüğe konmalıdır” denildi.