Ankara temsilcisi Fevzi Çakır Habertürk’ten istifa etti

Ciner ve Can Medya’da Habertürk’ün Ankara temsilcisi olarak görev alan Fevzi Çakır, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Çakır’ın 13 yıldır görev aldığı kurumdan ayrılık mesajı şu şekilde oldu:

Her profesyonel yapıda olduğu gibi, yönetim değişiklikleri sonrasında organizasyonel yapılanmanın ve ekip tercihlerinin değişmesi doğaldır. Bu nedenle, uzun yıllardır görev yaptığım medya kuruluşunun TMSF’ye devrinin ardından, herhangi bir yeni görev talebim olmadığını kendilerine bildirmiştim.

Yeni yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, bir süre daha görevimi uyum içerisinde sürdürdüm. Bununla birlikte, kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim. Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen üzgünüm; zira böyle bir sonucu, “onlar için dahi” istemeyecek bir karaktere sahibim.

Makamlar gelip geçicidir. Ben gazeteciyim. Bu meslekte makamlarla var olmadım. Hayatım boyunca gazetecilik dışında herhangi bir gelirim olmadı. Emeğimle, alın terimle bu noktaya geldim. Hamdolsun alnım ak, başım diktir. Bu nedenle, yeni bir ufuk açmak ve bir süre dinlenmek, benim için de anlamlı ve doğru bir adım olacaktır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; 13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan, hiçbir baskı ya da yönlendirme olmaksızın, tamamen hür irademle ve yönetimin yeni organizasyon yapısını rahatlatmak amacıyla istifa ediyorum. Bu markanın, bu çatının en kısa sürede eski, güçlü ve saygın günlerine yeniden kavuşmasını temenni ediyorum.

Bu süreçte birlikte omuz omuza çalıştığım, Habertürk markasının kurumsal kimliğini yıllar boyunca “emek ve ilke” temelinde inşa eden tüm ekip arkadaşlarıma ve meslek büyüklerime teşekkür ediyorum.”

Ne olmuştu?

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınmasının ardından Fevzi Çakır’ın da 2023 yılı seçim döneminde Ersoy tarafından çekildiği belirtilen siyasi söylemlerinin olduğu bir video sosyal medyada yayılmıştı.

Çakır bu videoya yönelik yaptığı açıklamada, “Çok sayıda gazeteci meslektaşımızın bulunduğu bir etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy’un ne maksatla çektiğini ve sorularla neyi amaçladığını da bilerek, bir seçim tahmininin ironik biçimde dile getirildiği bir videodur. Nitekim sonunda, “Bu bir siyasi gözlemdir, temenni değildir. Akif, senin ekleyeceklerini de kabul ediyorum” demem bunun en açık göstergesidir. Kaldı ki mesleğimden bağımsız olarak, kişi olarak siyasi duruşumu da bilenler bilir. Sonra ne mi oldu? Benim ismimle aynı cümlede adını kullandığın Akif’in; Ankara’daki en yakın partneri olan dezenformasyoncu–manipülatör arkadaşıyla birlikte kurduğu yapı, 1,5 yıl önce kanalın GYY’lik koltuğunu kapmak amacıyla bu videoyu Ankara’da kapı kapı dolaştırdı. Devam eden süreçte de, ilk günden itibaren bu video yeniden ilgili yerlere servis edildi. Bu videonun dolaşıma sokulması da, yine aynı karanlık ekip tarafından son 1,5 yılda şahsıma karşı yürütülen algı ve dezenformasyon sürecinin yalnızca küçük bir parçasıdır. Bu videonun bugün yeniden servis edilme amacı da açıktır. Videoya düşülen not, zaten fazlaca bir izaha gerek bırakmamaktadır. Yazık. Daha fazlasını söylemeyi ise, bu ekiple ilgili şu an yürüyen hukuki süreç nedeniyle uygun görmüyorum. Beni de, bu ekibi de devlet de millet de çok iyi bilir…” demişti.