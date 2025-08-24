Ankara Üniversitesi, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrencilere disiplin soruşturması başlattı

  1. Ekonomim
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan bazı öğrenciler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bildirimi doğrultusunda disiplin soruşturması başlatarak savunmalarını talep etti.

Ankara Üniversitesi, 1 Mayıs'ta gözaltına alınan öğrenciler hakkında soruşturma başlattı. Öğrencilere gönderilen soruşturma evrakında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğinin 1 Ağustos 2025 tarihli yazısına istinaden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 29 Haziran 2025 tarihli yazısı gereğince hakkınızda '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildiğinden ve buna binaen rektörlükçe idari tahkikat yapılmasına karar verildiğinden söz konusu olayla ilgili savunmanızı yapmanız hususunda gereğini arz ederim."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isteyen 400'ün üzerinde kişi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

