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Ankara Valiliği açıkladı: Farklı suçlardan aranan 676 şüpheli yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 676 kişinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ankara Valiliği açıkladı: Farklı suçlardan aranan 676 şüpheli yakalandı
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AnkaraValiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2-8 Ağustos tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

336 kişi yakalandı

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 23, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 277 ve aranan 336 kişi yakalandı.

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