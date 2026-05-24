Ankara Valiliği'nden CHP Genel Merkezi için emniyete talimat

Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği şu açıklamada bulundu;

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir.

CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."