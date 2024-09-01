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Ankara Valiliği saat vererek uyardı!

Ankara Valiliği, kentte saat 16.00-21.00 arasında sağanak yağışın etkili olacağını bildirerek, dikkatli olunması için uyardı.

Haber Merkezi
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Ankara Valiliği saat vererek uyardı!
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Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kentte 16.00 ile 21.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.

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