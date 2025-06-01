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Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Su baskını ve dolu yağışına dikkat!

Başkent Ankara'da yerel sağanak yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Valilik, saat 18.00'e kadar sürmesi beklenen yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi
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Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Su baskını ve dolu yağışına dikkat!
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Ankara Valiliği, kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Ankara'da yerel olarak gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın saat 18.00'e kadar etkili olacağı kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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