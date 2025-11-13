Ankara Valiliği tarih verdi: Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

Ankara Valiliği, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başladığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada zorunlu kış lastiği uygulamasına dair bilgi verildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Şehir içi yollarda faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda 1 Aralık 2025 ve 1 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacaktır.

Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamak için büyük önem taşımaktadır.

Güvenli ve sorunsuz bir seyahat/kış için kış lastiğinizi takmayı ihmal etmeyin."