  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara Valiliği tarih verdi: Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Takip Et

Ankara Valiliği tarih verdi: Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

Ankara’da şehir içi ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. Valilik, 1 Aralık 2025–1 Nisan 2026 tarihleri arasında lastik takmanın can güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara Valiliği tarih verdi: Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Takip Et

Ankara Valiliği, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başladığını duyurdu. 

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada zorunlu kış lastiği uygulamasına dair bilgi verildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle: 

"Şehir içi yollarda faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda 1 Aralık 2025 ve 1 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacaktır. 

Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamak için büyük önem taşımaktadır. 

Güvenli ve sorunsuz bir seyahat/kış için kış lastiğinizi takmayı ihmal etmeyin."

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler...Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı gelecek! İşte tahminler...Gündem
Meteoroloji uzmanı uyardı: Önümüzdeki 3 gün kritik! Kar, yağmur, buzlanma, don...Meteoroloji uzmanı uyardı: Önümüzdeki 3 gün kritik! Kar, yağmur, buzlanma, don...Gündem
Gündem
CHP lideri Özgür Özel: Recep Tayyip Erdoğan'dan özür bekliyorum
CHP lideri Özgür Özel: Recep Tayyip Erdoğan'dan özür bekliyorum
Abdullah Tolu: Maliye ve para politikası uygulamaları olumlu sonuçlar vermeye başladı
Maliye ve para politikası uygulamaları olumlu sonuçlar vermeye başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi
Rusya: Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için operasyon sürecek
Rusya: Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için operasyon sürecek
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Gazze’de yaralanan 3 Filistinli, Türkiye’ye getirildi
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Gazze’de yaralanan 3 Filistinli, Türkiye’ye getirildi
Yenikapı ve Aksaray metro istasyonları kısa süreli kapatıldı
Yenikapı ve Aksaray metro istasyonları kısa süreli kapatıldı