Ankara Valiliği tarih verdi: Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Ankara’da şehir içi ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. Valilik, 1 Aralık 2025–1 Nisan 2026 tarihleri arasında lastik takmanın can güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada zorunlu kış lastiği uygulamasına dair bilgi verildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"Şehir içi yollarda faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda 1 Aralık 2025 ve 1 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu olacaktır.
Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamak için büyük önem taşımaktadır.
Güvenli ve sorunsuz bir seyahat/kış için kış lastiğinizi takmayı ihmal etmeyin."
⚠️Ankara'da zorunlu kış lastiği uygulaması 01 Aralık 2025 tarihinde başlıyor. ❄️ 🛞— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 13, 2025
