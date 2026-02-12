Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda yarın sabah saat 06.00’dan itibaren Ankara genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarı
Rüzgar hızının yer yer 50 ila 70 kilometre/saat seviyelerine ulaşacağı tahmin edilirken, olumsuz hava şartlarının saat 21.00’e kadar süreceği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.