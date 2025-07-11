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Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacak

Ankara Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi
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Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacak
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada,11 Temmuz Cuma öğlenden itibaren başlayacak olan sıcak hava dalgasının, 15 Temmuz 2025 Salı günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihler arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek sıcaklığın 38 santigrat derece civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

"Açık alanlarda bulunmayın" uyarısı

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı tüm vatandaşların tedbirli olması istendi.

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