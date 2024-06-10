Ankara Valiliğinden 'hastalıklı köpekler' iddiasına ilişkin açıklama
Ankara Valiliği, hasta köpeklerin Ankara'ya getirildiği iddiası üzerine önlem almak için çalışma başlattı. Valilik, hastalıklı köpeklerin karantinaya alındığını ifade ederek, söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Valiliği, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” açıklamasını yaptı.
"Hayvanlar karantiya alındı"
Ankara Valiliği X hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” ifadelerine yer verdi.
Gözaltına alındılar
Açıklamanın devamında söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı kaydedildi.