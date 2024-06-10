Ankara Valiliğinden 'hastalıklı köpekler' iddiasına ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” açıklamasını yaptı.

"Hayvanlar karantiya alındı"

Ankara Valiliği X hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Gözaltına alındılar

Açıklamanın devamında söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı kaydedildi.