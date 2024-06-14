Ankara Valiliği'nden kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: Dikkatli olun

Günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava bazı bölgelerde yerini bugün sağanak yağışa bırakıyor.

Ankara Valiliği de kentte yerel gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Akşam saatlerine kadar Ankara’da etkili olacak yağışa ilişkin Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara’da beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışların batı ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile beraber ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”