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Ankara Valiliği'nden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, bugün kentin kuzeyinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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Ankara Valiliği'nden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre 28 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerine kadar Ankara’nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Valilik; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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