  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Takip Et

Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olacağını bildirerek, olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Takip Et

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, rüzgarın, yarın Ankara genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.