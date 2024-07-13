Ankara'da yaşayanlar dikkat! Valilikten uyarı geldi

Ankara Valiliği şehrin kuzey ve batısında beklenen yerel kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olun uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'nın Kuzey ve Batısında Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve fırtına sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.