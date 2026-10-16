Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı

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Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere yer verildi.

Açıklamada, "Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği" ifade edildi.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da etkili olan sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması ve cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."