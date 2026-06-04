Ankara Valiliği'nden NATO genelgesi: Memurlar izinli sayılacak, etkinlikler durdurulacak

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla alınacak geniş kapsamlı tedbirleri açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin talimatı doğrultusunda hazırlanan resmi yazıya göre, zirve haftasında başkentteki birçok kamu personeli idari izinli sayılacak, kent genelinde geniş çaplı etkinlik yasakları ve trafik düzenlemeleri uygulanacak.

9 İlçede kamu personeline idari izin

Vali Yakup Canbolat imzasıyla yayımlanan resmi genelgeye göre, zirvenin yapılacağı 6-12 Temmuz 2026 haftasında; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu personeli idari izinli sayılacak.

Zirvede doğrudan görevli olanlar ile kritik hizmet alanlarındaki personelin kapsam dışı bırakıldığı uygulamada, vatandaşların mağdur olmaması için kurumlarda yeterli sayıda nöbetçi personel bulundurulacak.

Faaliyetlerinin aksamaması gereken hayati öneme sahip şu sektörlerde görev yapan personel ise idari izin döneminde görevine kesintisiz devam edecek:

Sağlık, güvenlik ve göç yönetimi

Ulaşım ve lojistik hizmetleri

112 Acil Çağrı Merkezi

Altyapı ve haberleşme

İtfaiye, acil durum ve afet yönetimi

Tüm etkinlikler durduruldu

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00’dan, 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00’e kadar başkentte kamuya açık birçok etkinliğin yapılması yasaklandı. Bu tarihler arasında planlanan; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser ve kutlama gibi tüm organizasyonlar durduruldu.

Zirve süresince liderlerin konaklayacağı oteller bölgesi, geçiş güzergâhları, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium civarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak. Bu hassas bölgelerde trafiği aksatacak, toplu yürüyüş ya da toplanmalara neden olacak hiçbir resmi veya özel, açık ya da kapalı alan etkinliğine müsaade edilmeyecek.

Valilik, belirlenen hassas bölgelerin dışında kalan düğün ve benzeri organizasyonların yasak kapsamında olmadığını, ancak hassas bölgeler içinde kalan bu tür etkinliklerin de bağlı bulunan ilçe kaymakamlıklarının iznine tabi olacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, uluslararası zirvenin sorunsuz şekilde tamamlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.