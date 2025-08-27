Ankara Valiliği’nden SOLOTÜRK uyarısı!

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında SOLOTÜRK tarafından gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Valilik açıklamasında, SOLOTÜRK’ün 28-30 Ağustos tarihleri arasında keşif, prova ve gösteri uçuşları yapacağı, bu sırada oluşabilecek yüksek seslere karşı halkın tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Vatandaşlar yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı

​​​​​​​"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 Ağustos'ta, "gösteri" uçuşunun ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı aktarılan açıklamada, Başkentliler şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.